Corine PAOLACCI

Expositions : 2007 à 2014



Radio Vivre FM : Création d'un Courrier des Auditeurs et animation de l'émission en direct .



Accompagnement d'enfants en soutien scolaire



Une expérience de 10 ans en assistanat de Direction



Organisation d'un Colloque : EDF



Encadrement et gestion d'une équipe de 17 personnes à la Chambre de Commerce et d'industrie



Etablissement des tableaux de bord analytiques des dépenses.





Mes compétences :

Arts plastiques

Réflexion

Créativité

Analyse

Internet