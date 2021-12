Corinne CARADEC

Décoratrice d'intérieure depuis 2008, je conseille les clients particuliers et professionnels dans l'aménagement, l'agencement et la décoration de leurs espaces.



La formation, un autre aspect du métier : tant auprès des particuliers que des professionnels, j'aime partager mes connaissances en matière de déco, de workshop généralistes en sessions plus spécifiques - tendances - histoire du design - harmonies des couleurs - sur site ou dans mon showroom. Mon activité de prestataire de formation est enregistrée par la préfecture de l'Ile de France.



Une autre manière d'aborder le métier : chroniqueuse, bloggeuse, pour des sites divers, pour partager mes coups de cœur, donner des astuces déco, faire découvrir mon univers. Dans cet esprit, je contribue à la version française de la plateforme Houzz.



www.gueuledatmosphere.com

www.gueuledatmosphere.com/formation



Mes compétences :

Décoration d'intérieur

Formation continue

Modélisation 3d

Rédaction de contenus

Modélisation

Conseil

Communication

Organisation

Formation

Décoration

Journals

London Design Experience

Audit