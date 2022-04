Président de Pierre et Sol France http://www.pierreetsol.com

Gérant de Paysage et Environnement http://www.paysage.be

Gérant d'Opus Environnement http://www.opusenvironnement.com



Ami du bon sens, de l'effort, de la qualité, de la créativité, du dévelopement durable,....sans se prendre trop au sérieux. J'apprécie aussi la simplicité, le bien être et la convivialité. Par contre, je déteste l'hypocrisie et la suffisance.



Concernant nos activités : nous privilégions les projets complexes qui allient qualité-budget-développement durable au service de nos clients intéressés par la performance environnementale et le retour sur investissement.



Nous sommes aussi partisan de faire ce que l'on dit et pas simplement dire. Nos locaux et espaces se veulent pragmatiques et exemplaires pour nos clients et partenaires afin de démontrer qu'il est possible de faire bien en maîtrisant les budgets.



J'envisage notre dévelopement sur les axes maîtrisés à ce jour : le paysage, l'architecture, le développement durable et le commerce en ligne.



Nous restons ouvert à toutes opportunuités appliquées à nos sensibilités.



A trés bientôt



Jess Windels



Mes compétences :

Bon sens

Développement durable

Créativité

Pragmatique

Ecommerce

Paysagiste conseil

Architecture

HQE/Haute Qualité Environnementale