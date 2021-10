Corinne CHEVREUIL

Depuis mon BTS Assistante de Gestion PME PMI obtenu en 2013, j'ai occupé pendant près de 8 ans un poste chez Télécom Santé (start-up rennaise créée en 2011, développant et intégrant des solutions digitales pour le monde de la santé). L'entreprise est devenue le groupe HOPPEN, passant de 6 à près de 360 salariés actuellement. Mon poste a évolué en même temps que la société grandissait, passant d'"Assistante Administrative et Commerciale" à "Assistante de Direction". J'ai aimé la polyvalence et l'autonomie que m'offrait cet emploi où j'ai beaucoup appris aux côtés d'une équipe soudée.