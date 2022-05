Linda CHEVREUIL

- Assistante de la Présidente et de la Direction Générale



- 8 ans d'expérience dans la coordination de projets web, la communication interne et externe et la traduction français-allemand.



- Trilingue: Allemand langue maternelle, bilingue français (10 ans à Paris), anglais courant



- Fortes compétences humaines (réactivité, esprit d'équipe dans un contexte dynamique et multiculturel, rigueur, discrétion).



Mes compétences :

Allemand

Communication

Coordination

Coordination internationale

Internet

Public relations

Rédacteur

Relations publiques

Relations publiques RP

Tourisme

Traducteur

Traduction

Web