Corinne ESPAGNET

Spécialiste de la tôlerie fine de précision, du prototype à la grande série, Goubier vous accompagne pour la réalisation d'ensembles et sous-ensembles, en acier, inox, alu...

Nos équipes, à travers notre démarche qualité, s'impliquent quotidiennement au travers des étapes d'études, de découpe laser, de poinçonnage, de pliage, de soudure, de traitement de surface, en respectant votre cahier des charges.

Nos prestations sont destinées entres autres, vers les secteurs du ferroviaire, de l'agro-alimentaire, des machines spéciales, du mobilier urbain, de l'électricité industrielle...

https://www.goubier-tolerie.com/





Mon sens de la relation client et ma capacité à travailler en équipe sont mes atouts pour amener de la performance au poste que j’occupe actuellement, assistante commerciale.



Mes valeurs : rigueur, réactivité, aisance relationnelle, empathie, dynamisme



Mes compétences :

Organisation

Relationnel

Ecoute

Accueil physique et téléphonique

Persuasion