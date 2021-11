Corinne JOANANY

Mon objectif professionnel est porté vers la gestion de données, que ce soit des données papier, images, vidéo ou bien numérique.





Langues:

Anglais (lu, écrit, parlé)

Espagnol (lu, écrit, parlé)

Japonais (notion)





Compétences :



-Maîtrise des LOGICIELS INFORMATIQUES (transformation photo, codage)

BUREAUTIQUES (Pack Open Office et Microsoft office)

DOCUMENTAIRES (SIGB et SGBD ) VEILLE (Scoop it, Netvibes, Pearl tree)





-Maîtrise des techniques documentaires (note de synthèse, indexation, bulletinage, veille, diffusion sélective d'information,...)

-Maîtrise gestion des contenus (CMS, spip, wordpress)



Mes compétences :

HTML

CSS

Dreamweaver

Veille

Adobe Flash

Adobe InDesign

Filemaker pro

Base de données

Netvibes

Adobe Photoshop

Réseaux sociaux

indexation