Corinne SAULNIER-EUDE (SAULNIER)

Je suis Responsable Communication dans une entreprise française, filiale d'un groupe américain. Actuellement en transition professionnelle.

J'ai une forte expertise couvrant lorganisation dévénements internes et externes, la réalisation de médias print et digitaux, la promotion de loffre commerciale, lanimation des réseaux sociaux, le développement de la Marque Employeur et de la e-réputation, la communication autour de la politique RSE, la gestion de projets transverses, le tout articulé dans un Plan de Communication dEntreprise.



Mes compétences ? Au-delà des connaissances métier acquises, je suis créative, force de propositions, agile et polyvalente. Engagée, je sais utiliser ma plume et jutilise au quotidien mes compétences organisationnelles et mon aisance relationnelle.