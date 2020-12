Corinne SOUBILS

Professionnelle des achats et des approvisionnements depuis plus de 15 ans, mon parcours professionnel se situe dans le secteur de l'aéronautique après plusieurs années passées dans la grande distribution. Connaissant aussi bien le monde de la PME que des grands groupes je connais les différentes facettes d'une entreprise.

Grâce à mon savoir faire et mon savoir être je maitrise la Supply Chain pour optimiser les coûts,délais et qualité de produits ou services.



Mes compétences :

Import

Animation d'équipe

Marketing

Gestion des stocks

Planification

Bureautique

Achats

Acheteur

Toulouse

Lean management

Chine

International

Distribution

Aéronautique

Logistique

Gestion de la production