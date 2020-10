Corinne THIREAU

Avec un CAP BP BM de coiffure , après avoir été chef d entreprise de mon salon de coiffure durant 10 ans, , j 'ai intégré , avec un titre professionnel d'attachée commerciale, l' imprimerie CHAUVEAU , basée au COUDRAY, fin 2013

Mes secteurs sont l Eure et Loir , Orléans , Paris et RP . Notre parc machines très diversifié permet de réaliser tous travaux d'impression en offset et numérique .nous nous chargeons de toute la chaine graphique et assurons le service "routage", pour tous vos envois de courriers en nombre, sous enveloppe , sous film jusqu'à 5 documents. N' hésitez à nous interroger pour tous vos besoins!!!!!!