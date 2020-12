Coudrain REMI (COUDRAIN)

Artiste sculpteur depuis plus de 30 ans, j’ai réalisé des œuvres monumentales et des fontaines pour plusieurs villes.

Mes recherches actuelles sont axées sur une figuration plus expressive, le bronze, qui permet de transmettre un message très intense est devenu mon matériau de prédilection.

Mon style s’attache plus à la symbolique et au suggestif qu’au réalisme, je suis toujours à la recherche du mouvement et de l’expression des sentiments.

Terre, plâtre et alchimie du bronze me permettent d’exprimer mon univers.



