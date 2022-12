COULIBALY Diakaridja

Né le 01/01/1977 à M’bengué

Nationalité Ivoirienne

Mobile: (+225) 60000186/ 05196587 / 49949479

diakaridja.coulibaly@greenn.ci/ couldiakiss@yahoo.fr



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Depuis Novembre 2015 : Intérimaire Responsable d’agence GREEN NETWORK-CI



Tâches exécutées :

 Chargée du suivi des points journaliers et hebdomadaires de l’agence

 Transmission des rapports de ventes à la hiérarchie

 Chargé du reporting

 Chargé du management de l’agence

 Assurer le développement commercial de l’agence

 Garantir la bonne gestion de ce centre de profit

 Coordonner l’activité de l’agence (planification, contrôle et interfaces) avec les directions support

 Suivre des briefs selon le besoin exprimé par le client

 Définir et piloter la politique de communication de l’agence en collaboration avec le groupe



Juillet 2015-Août 2015 : Intérimaire Responsable d’agence GREEN NETWORK-CI



Tâches exécutées :

 Chargée du suivi des points journaliers et hebdomadaires de l’agence

 Transmission des rapports de ventes à la hiérarchie

 Chargé du reporting

 Chargé du management de l’agence team



Novembre 2008 à ce jour : Administrateur des Ventes à GREEN NETWORK - CI



Tâches exécutées :

 Administration des ventes

 Gestion des stocks

 Réalisation des inventaires mensuels et annuels

 Tenue à jours des fichiers journaliers, hebdomadaires et mensuels



Mai 2008- Novembre 2008 : Commercial Terrain à la banque BIAO – CI

• Sous contrat avec la maison des chefs d’entreprises(MCE).



Tâches exécutées :

 Prospection

 Ouverture de comptes clients (particuliers et entreprises)

 Vente de produits bancassurances.

 Animation des points de ventes



Mars 2008- Mai 2008 : Commercial à K.T.C. SARL



Tâches exécutées

 Chargé de promouvoir les ventes virtuelles : EVD

 Suivi et encadrement des commerciaux terrain

 Superviseur et Animateur d’équipes de promoteurs

Février 2007- Février 2008 : (Stage) Administrateur des ventes à MTN – CI



Tâches exécutées

 Gestion des stocks

 Suivi et contrôle des ventes

 Approvisionnement des conseillers clientèles, commerciaux et caisses en produits.



Septembre 2006-Février 2007 : Commercial à K.T.C. SARL



Tâches exécutées :

 Création d’un réseau de distribution d’articles agréés dans la téléphonie mobile.



Mars 2004-Septembre 2005 : Attaché Commercial à AFRIQUE INFORMATIQUE BUREAUTIQUE(AIB)



Tâches exécutées

 Prospection et élaboration de stratégies de conquête de marché.

 Vente de consommables, matériels informatiques et supports de formation continue.

 Suivi après vente.



Janvier 2003-Janvier 2004 : Conseiller clientèle au quotidien LE JOUR PLUS (agence de Presse)



Tâches exécutées

 Recevoir et informer les clients

 Prise de bons de commandes

 Suivi clientèle



Février 2002- Janvier 2003 : Commercial à IVOIRE-MEDIA (structure d’affichage publicitaire)



Tâches exécutées

 Prospection

 Vente d’espaces publicitaires.

 Suivi après vente.



FORMATIONS

2005 - 2006 : Ingénieur des Techniques options : Marketing - Management au groupe I.F.P.G - I.S.F.P.T.

2000 - 2001 : BTS Gestion commerciale à l’école supérieure de commerce CASTAING.



DIVERS

Connaissances linguistiques

Lu Ecrit Parlé

Français Excellent Excellent Excellent

Anglais Moyen Moyen Moyen



Connaissances informatiques : maîtrise Excel et Word

Loisirs : Sport ; Musique ; Voyage.

Permis de conduire : BCDE

Certifié Sincère



Mes compétences :

COMMERCE

Management

Marketing

Marketing management