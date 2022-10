Cour KÉVIN

Actuellement en possession d'une licence en Administration Économique et Sociale, mention Administration et Gestion des Entreprises à l'Université de Bourgogne, j'entre en Master 1 Administration Economique et Sociale.



J'ai pour ambition d'intégrer le Master 2 Professions juridiques du sport ; C'est en effet un projet professionnel logique du fait de mon intéressement et de ma proximité avec le sport. C'est pourquoi je suis actuellement à la recherche d'un stage au sein d'un établissement du sport.



J'aimerai ensuite travailler au sein d'une structure du sport professionnel, d'une école nationale ou encore d'un institut régional du sport.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Gestion des ressources humaines

Informatique

Droit des sociétés

Droit du travail

Comptabilité analytique