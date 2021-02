Bachelier en électrotechnique au lycée Poaty Bernard de pointe noire j’ai acquis lors de l’exercice de mes fonctions une solide expérience professionnelle probante. Dans le domaine d’électricité.

De la production électrique ; réseau et en passant à la transformation ; la distribution et la maintenance électrique j`ai acquis une expérience étoffée en matière de production électrique et réseau ; ces six derniers années employé à la société saipem energy service ( S.E.S ) en qualité de technicien d’exploitation à la centrale électrique d’un champ pétrolier de Loango Mwafi et Ikalou ENI CONGO m’ont sensibilise aux impératifs industriel auxquels doit répondre le travail de l’électrotechnicien.

Je recherche actuellement un poste dans le domaine d’électricité, un domaine où je pense détenir une forte marge de progression.

Monsieur le directeur.

Je reste à votre disposition pour tout contact et vous prie de croire monsieur le directeur à l’expression de ma considération distinguée.





Courcel _ dastie Mounguele

Technicien d’exploitation à la



Centrale électrique à la plate de Loango







Mes compétences :

la maintenance

Microsoft Word

Microsoft Excel

MS-Excel vista