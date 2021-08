Www.financementgirardin.fr



Financement Girardin est lun des premiers cabinets dingénierie financière implantés en outremer. Opérateur reconnu par ses clients socioprofessionnels et partenaires institutionnels et privés, notre cabinet propose aux chefs dentreprises des DOM-COM des solutions de financement basées sur les dispositifs daide fiscale à linvestissement.



Depuis le 1er juillet 2014, le crédit dimpôt outremer vient remplacer ou compléter le dispositif de défiscalisation Girardin. Le crédit d'impôt outremer permet de réduire la fiscalité de lentreprise et en cas de non imposition, de percevoir un chèque de lEtat en contrepartie des investissements réalisés en outremer.



Les aides publiques dédiées au crédit dimpôt outremer sont plus importantes que celles accordées par la défiscalisation Girardin. En optant pour ce nouveau dispositif, les entrepreneurs ultramarins auront des moyens financiers supplémentaires pour développer leurs outils de production.



Pour répondre à l'évolution de la législation nous avons complété notre offre et nous proposons à nos clients de les accompagner tout au long de leur projet dinvestissement en prenant en charge la gestion et le suivi de la demande dagrément, mais aussi des demandes de subventions et de financement.





Visitez notre site internet www.financementgirardin.fr pour découvrir les détails du changement de la loi ainsi que les services que nous proposons, et profitez aussi de la possibilité de calculer en 5 clics le montant de votre crédit d'impôt outremer.



Mes compétences :

Fiscalité

Recherche de financement

Financement structuré

Conseil fiscal