Jean Michel CORVEZ

Conseil en Investissement Immobilier

Indépendant

janvier 2000 – Aujourd’hui (15 ans 6 mois)Ile de la Réunion



« Rester immobile ne sert à rien. Il faut choisir entre progresser ou régresser. Allons donc de l'avant et le sourire aux lèvres. » (Baden Powell).



Partenaire indépendant de CAPIFRANCE, la première Plateforme de l’Immobilier, mes domaines de compétences sont :

- Estimation et vente de votre bien.

- Recherche de votre résidence principale.

- Investissement immobilier de rendement.

- Expertise de l'investissement en Résidence Service Sénior.

- Expertise du Viager à la Réunion.

- Connexion avec l'offre immobilière en métropole.

- Accompagnement dans le financement de votre projet.

Je me propose d’étudier avec vous, votre situation et votre projet, afin de vous proposer une solution et une stratégie qui répondent à vos attentes.

Comprendre - Analyser - Conseiller



Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

Cession d'entreprise

DUFLOT

Immobilier

IMMOBILIER D'INVESTISSEMENT

Investissement

LMNP

Optimisation

Protection De La Famille

Retraite

Transmission