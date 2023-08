Crispyn GAËL

Passionné par l'univers du WEB, je participe à la rédaction et aux développements de projets informatiques avec le langage PHP.



Au travers des différentes missions qui m'ont été confiées, j'ai eu l'occasion de manipuler ce langage au travers des frameworks leader du marché (Symfony / ZF) ainsi que de manière native dans l'élaboration de produits spécifiques.



Motivé et motivant, je souhaite de manière permanente approfondir mes connaissances et bâtir une véritable expertise afin de réaliser au plus vite les objectifs qui me sont imposés.



Spécialisations :

- Langages de programmation :

- PHP (Symfony 1/2/3, Zend Framework 1/2)

- Javascript (Prototype, Jquery, ExtJS)

- Langages de présentation et mise en forme

- HTML

- CSS

- Bases de données

- mySQL

- PostgreSQL

- Oracle

- SQL Server 2005

- Connaissances algorithmiques

- Programmation procédurale

- Programmation orientée objet

- Systèmes d'exploitation connus :

- Windows

- Linux

- Gestionnaires de version

- Git

- Mercurial



