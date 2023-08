Cristante LORENZO

Mon parcours personnel et professionnel est entièrement tourné vers le management et le projet sur les thèmes de l'Education, de la Formation .

-Au sein de l'Education Nationale:j'y ai travaillé 20 ans où j'ai touché à plusieurs choses (instituteur, directeur d'école, coordonnateur de Réseau d'Education Prioritaire)



-A l'Education populaire: animateur puis directeur de centres de loisirs, entraîneur de football ,membre d'une association Educative et Sportive et enfin Maire-Adjoint en charge des écoles en autres...



-A la Politique de la Ville: Chargé de Mission Education et Prévention dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale. Je contribue aux travaux de l'ANRU , à l'écriture et à l'évaluation des Contrats de Ville et à l'installation, à l' évaluation et à l'animation des villes ayant des Dispositifs de Réussite Educative.



- Pour la Formation tout au long de la vie: je suis depuis 2010 en charge du programme régional de formation pour le compte du Conseil Régional Nord Pas De Calais



Mes compétences :

Formation