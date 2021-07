Cristina BIORDI

"Spécialiste des techniques de communication et du storytelling. Rédactrice web, bonne expérience dans la conception de sites web pour la communication institutionnelle interne et externe. Esprit créatif et rigoureux."





De formation journalistique, je dispose d’une expérience professionnelle de presque 20 ans dans les médias et le monde de la communication. Actuellement autoentrepreneur comme consultante en communication, je suis à la recherche d'un nouveau poste.



En France depuis sept ans, je collabore comme journaliste free-lance avec des agences de presse et de communication pour lesquelles je réalise des articles, reportages/ vidéo-reportages, entretiens/ vidéos interviews, communiques et dossiers de presse en français et en italien.



Je suis Chef de projet et rédactrice web pour l'association Elettrici senza frontiere onlus, filiale italienne de l’ONG Électriciens sans frontières.



Mes domaines professionnels sont multiples: la culture, l’art, le cinéma, les énergies, le développement durable et l’écologie.



Rédactrice en chef d’un grand journal d’entreprise et chef de projet éditorial web pour différents sites internet (Groupe Enel, leader énergétique mondial homologue d’EDF en Italie, et ministère pour l'Égalité des Chances - Italie), j’ai diversifié mes connaissances auprès de différents secteurs de la communication institutionnelle externe et interne, online et offline, d’une société internationale et d'une institution gouvernementale.



Rédactrice pour différents journaux tels que MapMagazine, FashioNed, Vivicreativo, 35mm, MondoMix, ZU-Roma city magazine, Certenotti, La Nuova ecologia ainsi qu’auprès de plusieurs agences de presse et de communication (off et online) Cultur-e, dunp et Agrpress.



J’ai également occupé un poste de Rédactrice et auteure d’émissions socio-culturelles et Responsable de programmation-programmes et de diffusion, pour la télévision San Marino RTV, chaîne publique de la République de Saint-Marin (petit État européen situé en Italie).



Membre de l’APE (Association de la presse étrangère) et passionné de cinéma, depuis 2011, je fais partie du jury du Prix Henri-Langlois, du festival cinématographique Rencontres Internationales du Cinéma de Vincennes et du Prix Lumières, récompenses cinématographiques décernées par la presse étrangère en poste à Paris.



En tant que journaliste, je possède une bonne culture générale qui m’a permis de développer une forte sensibilité créative. À l’écoute et adaptable, j’ai une vraie capacité à travailler en réseau, le sens des priorités et de l’organisation, pour atteindre avec précision les résultats escomptés.



Mes compétences :

Photographie

Prises de vues vidéo

Communication éditoriale

Journalisme en ligne

Scénario

Journalisme

Organisation d'évènements

Réseaux sociaux

Gestion de projet

Journalisme d'entreprise

Cinéma

Art