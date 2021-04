Cristina FIORIN

LOffice Manager assure la gestion dun bureau, allant des activités administratives jusquà lencadrement des salariés qui le composent.



Chaque entreprise, selon son domaine, selon ses ressources, selon ses moyens a besoin de mettre en place un modèle sur mesure pour améliorer sa productivité (et ne plus épuiser le dirigeant ou l'équipe).



En free-lance depuis 2012 j'ai eu le plaisir d'intervenir dans différents domaines d'activités et d'enrichir ainsi ma polyvalence.



Très à l'aise avec les outils numériques, je peux répondre aux demandes des startups utilisant les nouvelles technologies.