Laurence LE DANTEC

Spectacle vivants : (30 ans d'expérience)

-Théâtre (comédies), spectacles musicaux, Spectacles enfants (marionnettes et comédiennes)

-Interventions sur des évènements



Cours de théâtre : (20 ans d'expérience)

-Enfants à partir de 8 ans, adolescents, jeunes adultes et adultes



Stages de théâtre : (20 ans d'expérience)

-Enfants à partir de 4 ans, adolescents, (vacances scolaires : Toussaint, Février, Avril, Juin, Juillet, Août)

-Adultes (certains week-ends dans le courant de l'année : samedi et dimanche après-midi)



Coaching à la carte



Mes compétences :

Comédie

Théâtre

Spectacle vivant