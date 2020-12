Bernard GILHODES

Depuis mon enfance, j'ai toujours pratiqué la photographie, j'en ai fait mon métier en 1976, puis en 1984 j'ai commencé à réaliser des films.

En 2017, j'ai été nommé Directeur Général du ProjecteurTV.com

Je réalise des reportages, des interviews, des films institutionnels, des documentaires.

J'ai créé "Fenêtre sur Courts", le Premier Festival International du Film de Court Métrage

au Théâtre du Chien qui Fume à Avignon.

J'ai réalisé quelques courts métrages en cinéma et en vidéo, 2 moyens métrages diffusés à la Télé.



Je continue entre la photo et la vidéo. J'écris des scénarios de films, courts et moyens métrages, documentaires et fictions en cours de production. Je suis correspondant de presse pour plusieurs journaux régionaux et nationaux.



Je participe à des documentaires et des reportages pour la télé.



J'encadre, au Panama et en Guyane des Stages Trek Photos dans la Jungle Amazonienne, et bientôt au Congo.



