Patrice SOUFFLARD

Après un parcours d'assistant-réalisateur dans différents domaines (cinéma, télévision, clips, films institutionnels), je me suis lancé dans la réalisation.



Depuis, j'alterne les projets personnels (écriture et réalisation court métrage, séries et documentaire, écriture et mise en scène de théâtre, ...) et les films de commande (films institutionnels, publicités et évènementiel).



Mon univers est essentiellement tourné vers la comédie, persuadé que le message passe toujours mieux avec un peu d'humour.



Mon site :

www.patsouff.fr



Mes compétences :

Metteur en scène

Réalisateur

Auteur

Pubs

Nouveau

En préparation

Bank Repos