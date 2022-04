Fabienne MAILLOT

SITE: http://www.fabiennemaillot.com



Formée à l’ ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART DRAMATIQUE de PARIS, elle est l’élève de Jean-Claude COTILLARD, Raymond ACQUAVIVA, Yves PIGNOT, Nicolas BRIANCON, Jean-Paul DENIZON, Laurence BOURDIL et Sophie LOUCACHEVSKY notamment.



Au THÉÂTRE, elle joue dans des pièces d'auteurs contemporains, modernes et classiques. Elle débute sur les planches du Théâtre Gérard Philipe d’Orléans dans "Résurgences" mis en scène par Christian STERNE. Suivent d’autres créations à Paris : "Une Très Belle Soirée" de Jean-Claude COTILLARD au Théâtre du Renard, "Le Cabaret des Nymphes Mutantes" d’Elodie SEGUI et Romain APELBAUM au Lavoir Moderne Parisien, une comédie musicale mise en scène par Nicolas BRIANCON "Loin de Rueil" au théâtre Déjazet... un parours au Centre Dramatique de La Réunion avec les auteurs et metteurs en scène Ahmed MADANI pour "L'Avis du Mort" et Christine GUERIN pour "M Comme..." qui l'emmène au festival d'Avignon, un séjour dans l’univers de Shakespeare avec "Le Songe d’une nuit d’été" de Jerzy KLESYK ...



Devant la CAMÉRA, après une formation de jeu d'acteur avec la Maison du Film, elle tourne dans un film de télévision, des courts métrages, une série littéraire qu'elle réalise...



DEMO: https://vimeo.com/172407599



Mes compétences :

Danse moderne -jazz

Danse orientale

Chant variété-jazz et lyrique (mezzo-soprano)

Comédienne

Actrice

Cinéma

Théâtre