Matthieu LEMAIRE

Véritable couteau suisse :

Écriture, direction artistique, image, lumière, montage, compositing vidéo, sound design.



Plus de 150 réalisations :



Films Corporates, Clips musicaux, Publicités, Reportages (60X2’40 « l’été des festivals » France 2, sujets pour le Journal de la culture, ARTE etc..), Documentaires, Bandes annonces, Captations évènements/conventions/plateaux TV, Concepts Audiovisuels et Créations Holographiques pour spectacles vivants (« Vibrations », « Notte » en Magie nouvelle) et musées (théâtre optique poétique et ludique pour laCité des Sciences), Captations de spectacles musicaux (Winston MCanuff, Java sur seine, La Ruda, Rokia Traoré, Lhasa, Rasmus, Debout sur le Zinc, La Chanson du Dimanche etc…) et de danse contemporaine (« Near Life Experience » d’Angelin Preljocaj etc…)





Mon crédo

Je cultive l’esthétisme de mes images pour un montage fin et rythmé. Je m’amuse à exprimer un regard créatifet audacieux, tout en étant fidèle et sensible au message du commanditaire pour un film sur mesure efficace au service des nouveaux enjeux de communication des entreprises.





Autres

Passionné d’arts martiaux, de sports de glisse, de voyages, de paysages, de photographie et

navigateur à mes heures…



• Récompenses

1er prix Défi Jeune 2004

3ème prix européen Des nuits de l’initiative 2004

Sélection au Festival off du film Hongrois 2005

Sélection au Festival Skyprod 2007

4eme au Festival international PROTOCLIP 2009

Dauphin d’argent au Cannes Corporate Media & TV Awards 2010

Prix jeune talent FIMAC 2010

Mention spéciale au FIMAC 2011

Sélection au Festival des films sur le Handicap Dans la boite 2013

Sélection au Festival international du film corporate Films and Companies 2015



• Références

FRANCE TELEVISION, ARTE, UNIVERSCIENCES, SOCIETE GENERALE, EADS, AIRBUS, SAFRAN, SANOFIAVENTIS, TOTAL, DASSAULT, L'OREAL, ORANGE, ROLAND GARROS, ATOL, SAUR, BAYER, LA POSTE, LE CIRQUE DU SOLEIL...



Mes compétences :

Publicité

Communication

Community management

Rédaction