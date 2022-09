Conducteur de lignes de conditionnement depuis plusieurs années, impliqué, investi et soucieux des performances tout en respectant l'aspect ergonomique et humain au travail.

Je suis à l'écoute d'opportunités qui me permettraient une évolution de carrière.



Mes compétences :

Titulaire CACES 1,3

Formation Methode rula ( ergonomie )

Equipier de seconde intervention (ESI)

Sauveteur secouriste du travail