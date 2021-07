Je suis à la recherche d'un poste en CDI en tant qu'assistante QHSE ou responsable QHSE, je peux me déplacer dans toute la France. Je suis disponible à partir du 1er Octobre 2021 (fin de mon contrat en alternance le 31 Septembre 2021).



Voici mon CV en ligne : https://www.doyoubuzz.com/cylia-bergeret



-- MOI, MA VISION DU MÉTIER --



Je peux apporter à l'entreprise mon expérience, et mon côté technique. Je pense que pour être responsable ou assistante QHSE il faut avoir un esprit technique, et théorique. Mes différentes expériences professionnelles mon permis d'acquérir le côté technique, notamment dans le domaine de l'industrie (chimique, papetière, agroalimentaire).



-- INFOS COMPLÉMENTAIRES --



J'ai comme passe-temps la photographie, je photographie les paysages et les animaux.



Je suis aussi impliquer dans la vie associative :

Auprès de la Croix Rouge afin d'aider les personnes.

Mais aussi dans les jeux de sociétés moderne, qui pour moi sont un bon moyen de réfléchir tout en s'amusant.

Et également dans une association sportive de course d'orientation, ce sport est à la fois un sport de détente et de réflexion.