Passionnée par mon métier et enrichie d'une expérience RRH généraliste notamment dans les secteurs de l'Evénementiel, Tourisme d'Affaires et Alimentaires, je suis aujourd'hui indépendante et accompagne les entreprises dans leurs projets RH.



Par ailleurs, je cherche grâce au réseau Viadeo à échanger sur l'actualité RH, méthodes, nouveaux outils, réflexions etc...



A très vite,

Cynthia Pedrosa



Mes compétences :

Ressources humaines

Indépendant

Conseil

Recrutement