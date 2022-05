Nicolas JAYAT

Transports & Logistics Meetings se tiendra pour sa 3ème édition les 19, 20 et 21 Novembre 2019 au Palais des Festivals de Cannes.





Transports & Logistics Meetings est un évènement au rayonnement national de génération de leads qui sélectionne et invite, en fonction de la pertinence de leurs projets des Directions logistiques Supply Chain et Transport, il est un carrefour d’échanges qui offre aux porteurs de projets l’opportunité de vous rencontrer à l’occasion de rendez-vous privilégiés en face à face, il a pour vocation de générer des opportunités de business dans votre secteur d’activité ; mais il est aussi une occasion unique de s’informer sur les tendances du marché et de savoir qui sera le meilleur partenaire pour leurs projets en court et à venir.



Tranports & Logistics Meetings c’est :



- 14 Rendez-vous miniums, qualifiés avec des Top Acheteurs ( Client finaux Directeurs Supply Chain, Transport ou Logistique).

- Un potentiel ROI.

- Une immersion total auprès de Tops Décideurs tous porteur de projets.

- Un cockttail de bienvenue

- Une soirée de gala.

- Un environnement propice au networking.

- 1 Stand équipé (avec Mobilier)

- Une visibilité auprès du visitorat local.

- 2 jours premium.



Transports & Logistics Meetings comment ça marche :



- 1 Les exposants choisissent le nombre de rdv qu’ils souhaitent avoir.

- 1bis : en parallèle, les décideurs déclarent leurs besoins et nous validons leur participation.

- 2. Début Novembre, exposants et décideurs accèdent à la plateforme afin de choisir qui ils souhaitent rencontrer.

- 3. Phase d’acception et de refus des rendez-vous des 2 parties.

- 4. Matchage des informations et mise en place des agendas de Rendez-vous.



Les Top Décideurs sont intégralement prit en charge ( Avions, Hébergement, Restauration) par l’organisation et ils sont contractuellement engagés à être réellement porteur d’un projet et à honorer leurs rendez-vous.



N’hésitez pas à me contacter pour savoir qui est déjà engagés.



Très cordialement.



Nicolas JAYAT

01 41 18 68 96



