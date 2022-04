Jonathan LEIMBACHER

Diplômé du MBA Management et Marketing du Sport dispensé à l'ESG Paris (École Supérieure de Gestion, groupe PGSM), je suis en recherche active d'opportunités professionnelles (CDI/CDD) au sein d'une structure sportive (club, équipementier, ligue, fédération, régie, agence ou annonceur).



Vous trouverez plus d'informations sur mes expériences professionnelles en naviguant sur ma page et bien sûr n'hésitez pas à me contacter!



Contact:

+33 (0) 6.11.42.59.53

jonathanleimbacher@gmail.com



Mes compétences :

Commercial

Communication

Evénementiel

Marketing

Sponsoring

Sport