Cynthia FRANCOIS

J'aimerai travailler dans le secrétariat pour approfondir mes compétences, ce domaine d'activité me plaît beaucoup car il faut savoir être dynamique et apte à accomplir différentes tâches commençant par l'accueil, le standard, la bureautique et l'organisation des réunions.

Aimant le travail en groupe et ayant été en charge de 3 personnes pour le bon fonctionnement des tâches à accomplir je me tiens toujours à un cahier des charges et me fixe des objectifs pour répondre au bon fonctionnement de l'entreprise.

Je voudrais transmettre mon savoir et apprendre en retour pour évoluer au sein de l'entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Développement web

Microsoft Excel

Secrétariat

Administration réseaux

Microsoft Word

Accueil physique et téléphonique

Étude de marché

Microsoft PowerPoint