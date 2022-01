Je recherche un poste d'assistant qualité, j'ai 7 ans d'expérience dans ce domaine, exemple : audit fournisseur, suivi prestataires extérieurs (nettoyage, dératisation...) Suivi et contrôle des fournisseurs, mise à jours des documents réglementaires, animation formation hygiène et produit, prélèvement et contrôle produit, traçabilité des produits, bonne maîtrise logiciel Excel et vif