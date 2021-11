Cyprien BREL

Actuellement en 1ère année de bachelor en management du sport chez WinSport, je cherche un stage de 3 mois minimum à partir du mois d'avril aux alentours de Toulouse. Je suis un passionné de sport depuis mon plus jeune âge et je pratique du football depuis 13 ans. Dans le cadre de mon apprentissage j'ai effectué des journées de travail en entreprise chez Intersport une fois par semaine en tant que vendeur. Je sais faire preuve d'autonomie et de rigueur. Le marketing et la communication sont deux domaines que j'affectionne tout particulièrement. J'aime travailler en équipe puisque je suis sociable. Je suis titulaire du permis de conduire et véhiculé ce qui me permet d'être mobile.