Cyrielle ALBRE-AMBROSINI

Je recherche un contrat en alternance dans un espace de création artistique/ un musée/ un lieu d'exposition en Vendée et/ou à Nantes/Bordeaux, en parallèle de mon Master 2 Ingénierie de projets interculturels.



Je souhaite être formée de manière pluridisciplinaire à la médiation culturelle, au poste d’assistante de communication/programmation et au poste de chargée de missions, valorisation de projets culturels et développements des publics.



Dans un premier temps je suis disponible dès maintenant du jeudi au vendredi jusqu’en avril 2020 et dans un second temps à temps complet d’avril à fin août 2020.



Je suis quelqu'un d'extrêmement motivée et je pense avoir des compétences transversales et diversifiées pour mener à bien de telles missions après 3 ans d'études en communication à Paris, 11 mois de service civique et de vacation aux Affaires Culturelles de La Roche-sur-Yon, 1 an de stage dans une galerie d'Art Contemporain à Paris et 7 ans d'études et de pratiques artistiques à Bordeaux.