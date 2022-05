Mathilde MORIN

En poste au musée d'arts de Nantes je suis spécialisée en Art Contemporain et en Histoire avec également de bonnes connaissances en Arts du Spectacle.

Ma formation ainsi que mon expérience professionnelle m'ont amenée à développer de nombreuses compétences telle que la gestion de projets culturels, la médiation artistique directe et écrite ainsi que la gestion de collections d’œuvres d'art.

Je maîtrise également les questions bien spécifiques liées au marketing et à la communication culturelle et artistique.