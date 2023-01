Sophie DE MIKHNEVITCH BOGRÉAU

Design despace :

Repenser un lieu, partant de ce qui est déjà-là, avec une attirance certaine pour les menus détails et lhistoire des endroits et des gens. Pièces vintage et artisanales sont à la base des aménagements que conçois.



Design dobjet :

Des objets et un mobilier pensés pour un usage quotidien. Toutes les créations sont issues de matériaux valorisés, chutes, rebuts, considérés ailleurs comme des déchets. Ces matières, et les savoir-faire rencontrés partout en France, souvent en zone rurale, sont le terreau fertile de mon inspiration.



Design de service & politiques publiques :

A la croisée des approches (ethnologique, historique, géographique, politique ...) mon activité dans le champ du design des politiques publiques consiste à investiguer d'autres façon de penser l'action sur des territoires et au sein dorganisations, publiques et privées.