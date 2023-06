Cyril BEDOUET

14 ans d’expériences en Achat et Production

2 ans d’expériences commerciales



Connaissance du milieu incendie et fabrication véhicule.

Maitrise du monde des achats et négociations.



Mes compétences :

Auditeur ISO 9001

Microsoft Word

Lotus 1-2-3

EXEL

Relation fournisseurs

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

GPAO

Management

ISO 900X Standard

Sorties

Microsoft Office