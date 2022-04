Cyril CARON

2012 -> Bachelor niveau bac +4 école supérieure de vente industrielle internationale, D.B.S. de la CCI grand Lille.

~Vente, marketing, (e-)commerce, anglais

~Stage BtoB au « Leipziger Messe », salon Cadeaux à Leipzig (4 mois)

~Stage BtoB(toC) chez Dical House, agroalimentaire à Malte (3 mois)

~Stage BtoB chez Darty, électroménager à Lille (2 mois)

~Semestre Erasmus à la HTWK, Management international à Leipzig



2009 -> D.U.T., Génie Mécanique et Productique.

~Connaissances techniques, et informatiques

~Stage Erasmus en école d’ingénieurs FH Düsseldorf (3 mois)



2007 -> Bac, Série S., option Sciences de l’Ingénieur.



Langues -> Très bonne maitrise de l’allemand et de l’anglais.



Logiciels -> Bonnes connaissances du pack Microsoft Office, Coreldraw, Autocad, Solidworks, Inventor , SAP, Lotus Notes et Dialog.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Français

Mécanique

Vente