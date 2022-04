Cyril CASTAGNÉ

Je suis expert dans la conception, l’organisation, la mise en place et l’amélioration de la performance des systèmes de production ou de logistique avec leurs systèmes d’information. Mon métier consiste à les faire fonctionner de manière optimale, à les développer et à les restructurer en fonction de l’industrialisation des nouveaux produits et procédés.



Mon expérience des méthodes industrielles m’a amené à travailler dans des entreprises très variées tant en taille qu’en secteur d’activité. Ma culture technique d’ingénieur généraliste à dominante mécanique complétée par un mastère en logistique, me permet de disposer aujourd’hui de quatre grands domaines de compétences :

• le support à la définition du plan industriel et commercial : analyse des coûts de revient, analyse des flux, définition des investissements, des implantations et des organisations de production.

• l’analyse des postes de travail et le management d’outil d’amélioration de la formance : optimisation des postes de travail (analyse de processus, ergonomie, sécurité), conduite du changement (méthodes 5S, SMED, TPM), établissement des bonnes pratiques, des standards de performance (étude MTM) et des tableaux de bord.

• la maîtrise d’ouvrage de systèmes automatisés et de systèmes d’information de production : définition des architectures, établissement du cahier des charges fonctionnel, implémentation du système et formation des utilisateurs, définition du calcul des paramètres de gestion des stocks et des données techniques de fabrication.

• le management de projet et d’équipe pluridisciplinaire : gestion de projets industriels, animation et développement des compétences d’une équipe technique.



Mon pragmatisme, ma rigueur et mon sens des responsabilités ont contribué à la réussite des projets qui m’ont été confiés. Mon enthousiasme au travail facilite l’adhésion de mes collaborateurs et la convivialité de nos échanges.



Si vous souhaitez que je développe chacun de ces points dans le cadre de vos activités, n’hésitez pas à me contacter pour me soumettre vos projets.



Mes compétences :

Analyse processus

Automatisation

Gestion stock

Implantation

Informatique

Logistique

Management

Management qualité

Mécanique

Methodes

Organisation

PDCA

Performance

Production

Qualité

Simulation

smed

STOCK'

Supply-Chain

Supply-Chain Management

Supplychain

Technique

TPM