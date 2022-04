Cyril CASTAGNET

Passionné par les arts énergétiques chinois depuis de longues années, j'ai pratiqué le Kung Fu et le Tai Chi Chuan de 1994 à 2004 en club et depuis je maintiens la pratique régulière du Tai Chi en autonomie.

C'est lors de stages de Tai Chi Chuan que j'ai pu développer une compétence particulière dans le domaine de la relaxation par le massage.

Cette évolution s'est déroulée progressivement et s'est enrichie de connaissances acquises en parallèle par ma formation d'éducateur sportif (BEESAPT): connaissances biomécaniques, physiologiques et psychopédagogiques.

En 2008, je décidai d'exploiter pleinement cette voie après avoir été sollicité en ce sens par nombre d'amis, partenaires d'association et membres de ma famille.

Je me suis donc formé au Shiatsu, technique venue du Japon s'inspirant de la Médecine Traditionnelle Chinoise: par une série de pressions ou manoeuvres avec les pouces et les paumes stimulant les méridiens d'acupuncture,le praticien Shiatsu apporte rééquilibrage et harmonisation du corps et de l'esprit.

Depuis, j'ai suivi plusieurs formations internes, au SPA Loreamar de St Jean de Luz, enseignées par des kinésithérapeutes/ostéopathes afin de développer mes capacités (massages anti-cellulite, ventre cuir chevelu inspiré de techniques ostéopathiques, pré/post-natal, balinais, abhyanga).

Ce service répond à une demande croissante de solutions aidant à combattre le stress et gagne en reconnaissance chaque jour.

J'interviens aujourd'hui en thalassothérapie à Hélianthal (St-Jean-de-Luz), Atlanthal en Shiatsu (Anglet) et Polo Beyris (Bayonne) en coaching sportif.

(NB:Que sont les méridiens? Ils peuvent être comparés à des canaux ou ruisseaux qui viendraient irriguer la terre et permettre à la faune et la flore de s'y développer de manière équilibrée.

Dans le corps, leur libre cours assure un bon fonctionnement des défenses auto-immunes et une meilleur gestion des émotions).



Mes compétences :

Shiatsu

Bien être

BNSSA

Sport

Arts martiaux