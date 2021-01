Energéticienne, magnétiseuse, lecture analyse de l'Aura, formatrice, j'ai la particularité depuis ma naissance de voir sur le même plan, le monde physique et le monde vibratoire. C'est une aide considérable en thérapie.



Consultations à mon cabinet de Milly la Forêt (91490) sur R.V : 01 64 98 09 01 - 06 85 73 11 03.

Consultations à distance avec SKYPE ou ZOOM.

- Soins du physique par le Magnétisme - Barreuse de feu : voir mon site : https://magnetiseur-91.com/

- Thérapie et psychothérapie énergétique : https://www.touch-light-therapie.fr/

- Lecture d'Aura : étude de vos caractéristiques vibratoires, votre couleur de naissance et votre style comportemental, votre potentiel (trajectoire de vie possible non encore réalisé et ses possibilités d'actualisation), vos mémoires, le contenu énergétique de votre prénom... et plus si besoin et sur demande.

https://lectureaura.com/

- Aromathérapie classique et comportementale



Formations proposées, programme sur : www.aura-couleurs-formations.fr

- Formation au magnétisme - Ma technique personnelle.

- L'aura, les couleurs, l'éthérique. Ce que je vois : www.aura-couleurs.fr



Publications :

- Site d'information sur l'Aura - les couleurs de l'aura - l'éthérique : www.aura-couleurs.fr

- Site d'information sur mes stages : www.aura-couleurs-formations.fr

- Sur YOUTUBE : ma chaine AURA-COULEURS Brigitte du Castel



Mes livres

- Le Message des huiles essentielles : actions sur les comportements (2005)

- L'environnement cosmo-tellurique (2012)

- Le corps éthérique (2012)

- Brigitte m'a dit



Un contact direct est le moyen le plus efficace pour entrer en relation: 01 64 98 09 01 - 06 85 73 11 03



Mes compétences :

Magnétisme -Thérapie énergétique en cabinet et à distance

Lecture et analyse de l'Aura

Aromathérapie classique et olfactive

Formatrice en thérapie énergétique

Auteure Conférencière