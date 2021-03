Richard LOISEAU

Praticien certifié en Rolfing, mon travail consiste à aider les personnes souhaitant trouver (ou retrouver) une posture équilibrée et adaptée à leur morphologie, accéder à une plus grande liberté corporelle en aidant le corps à établir des amplitudes de mouvement normales par un travail de mobilisation des tissus mous (muscles, fascias) et une éducation au mouvement spécifique.

Ce travail de fond intéresse particulièrement, les sportifs, danseurs, pratiquant de yoga et d'arts martiaux et toute les personnes qui pensent que leur corps est limité dans ses possibilités.



Praticien et formateur en massage de bien-être, je crée

"ô-massage formations" en 2007 afin de diffuser une culture

du toucher et du massage qui se démarque des approches communes

actuelles.

J'accompagne les personnes dans les domaines suivants :

* thérapie anti-stress

* récupération suite au surmenage

* élimination des tensions

* formation professionnelle de Praticien de bien-être



Le toucher-massage que je propose invite à une véritable

rencontre avec soi-même. Lorsque le corps et le mental

s'accordent et s'abandonnent à l'instant, les tensions se

débloquent et la détente profonde peut s'installer.

Le corps retrouve l'énergie nécessaire à la vitalité,

le mental redevient disponible à l'activité et à la relation.



J'interviens sous les formes suivantes :



Séances individuelles

= > Rolfing, Massages (sportif, deep tissue, californien, shiatsu, relaxation coréenne, réflexologie, massage suédois, massage anti-stress)



Formations

= > je propose un cursus certifiant de Praticien en Massage (bien-être)



Intervenant en entreprise

= > détente corporelle (massage sur chaise)



Mes compétences :

Shiatsu

Rolfing

Massage en entreprise

Formation professionnelle en massage