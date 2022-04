Anne Marie DE VINCI

1983 à ce jour



Développe des séminaires Intra-entreprise en Communication Interpersonnelle et Systémique, Leadership et Médiation-Gestion de conflits.

Conseil et accompagnement des cadres-dirigeants : développer l'humain au coeur de l'entreprise tout en préservant productivité et atteinte des objectifs.

Développer une mentalité positive ouverte sur l'entraide, la culture du non reproche et de la bienveillance productive pour en finir avec la démotivation, l'attentisme, l'absentéisme, le stress relationnel, et pire, la collusion et les dégâts humains et financiers qu'elle génère par contagion souterraine.

Séminaire et Ateliers de Gestion du Stress, prévention des RPS (Risques Psycho-Sociaux) pour les managers et collaborateurs pour entreprises, institutions.



Séminaires Intra et Inter entreprises. Implémentations, formation et suivi des top-managers pour développer un leadership responsabilisé et responsabilisant. Séminaires en français ou en anglais.



Une équipe de 5 Consultants est là pour toute implémentation d'envergure.



Publications associées : Le Coaching Co-actif, chez RONAN DENNIEL éditeur + Sortir de la boîte, Institut Arbinger chez RONAN DENNIEL éditeur - Best seller mondial



Sites Internet : http://www.ronandenniel-editeur.fr http://www.fairelepas.com



Mes compétences :

Conseil

Consulting

Gestion de conflits

Leadership

Communication

Gestion du stress