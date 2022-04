Christelle LARÔME

Attachée aux notions d'équilibre et de bien être, j'aime prendre en compte l'individu au sein de la société, de l'entreprise, c'est-à-dire me centrer sur les relations et interactions.



Je travaille pour l'entreprise et pour les salariés avec transparence, réactivité et professionnalisme.



Si vous souhaitez échanger, discuter de choses et d'autres, n'hésitez pas !



A bientôt !



Mes compétences :

Conseil rh

Formation

Recrutement

Évaluation

Ressources humaines

Psychologie clinique

Bilan de compétences

Santé au travail

Psychologie du travail

Risques psychosociaux