Laurence MAURICE - BLEUZE

Depuis Janvier 2013: Responsable formation Management - école de Management de l'UIMM

Mai à décembre 2012 : Responsable Opérationnelle CEPFI (centre d'évaluation des potentiels à se former de l'industrie) Chef de projet recrutement apprenti EUROCOPTER

Depuis Novembre 2011: Consultante Psychologue du travail: évaluation, bilan de compétences, bilan mi-carrière, formation, assessment center, soutien psychologique

Client: STMicroelectronics, Lyondellbasell, Eurocopter, Arcelor, DCNS...



Mai à Juillet 2011: CDD au sein de SELEXENS - Chargé de recrutement - Poste de Consultants et Managers pour ERNST&YOUNG



De 2010 à mai 2011: Congé parental et mobilité du conjoint en région Paca.



De 2007 à 2010: Consultante en RH missions diversifiées et secteurs d'intervention variés: recrutement, évaluation, Assessment Center, Bilan de compétences.



2004-2006: Consultante psychologue en RH détachée à temps plein chez Arcelor: Recrutement, Evaluation, Bilan de compétences, Assesment Center, Mobilité interne, Soutien psychologique



2003 - 2004: Consultante en bilan de compétences (JEAN-LOUIS FERREIN et ASSOCIES)



1999 - 2003: Chargée de recherche en cabinet de recrutement



Diplômée de l'Ecole de Psychologues Praticiens 2004 (EPP ou psychoprat')



Mes compétences :

Evaluation de Potentiel et de compétences

Formation continue managériale

Assessment Centers

Ingénierie pédagogique

Evaluation

Formation

Soutien psychologique

Recrutement

Bilan de compétences

Gestion de projet

Développement de competences

Accompagnement développement individuel