Claire DELHOMME-DEGARNE

Sophrologue, je vous reçois au cabinet en individuel ou en cours collectifs. Tous publics

Formatrice, je vous accompagne à la gestion du stress, gestion émotionnelle et aux techniques relationnelles et communication.

Animatrice, j'interviens dans les entreprises, C.F.A, les lycées & écoles.

J'anime également des ateliers de développement personnel & psychologie positive. Au cabinet ou à domicile avec les "ateliers sur mesure".



Mes compétences :

Ecoute et Compréhensibilité

Analyse des besoins

ADAPTATION FACILE A L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAI

Autonome mais sachant travailler en équipe

Sens des relations humaines

Créativité et réactivité

Techniques de communication écrites et orales

PNL

Analyse transactionnelle

Sophrologie

Gestion du stress

Développement personnel

Communication

Santé

Psychopathologie