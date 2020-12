Catherine BEHAR

Bonjour,

je suis Sophro-analyste et Aromatologue.

Mon travail consiste en un accompagnement psycho-corporel et s'adresse à toutes les personnes qui ont besoin de faire un travail sur eux-mêmes. plus particulièrement, j'accompagne des femmes pour trouver l'équilibre et l'harmonie dans toutes les facettes de leur féminité.

je partage mon temps entre Paris et la Provence où j'ai également un cabinet.

Je reçois sur RV en séance individuelle, et propose des accompagnements et des ateliers via Skype.

J'anime également des ateliers de développement personnel ainsi que des ateliers d'olfactothologie.

J'ai écrit: "prendre soin de sa beauté intérieure aux Editions du Souffle d'Or et Co-écrit, Le Guide de l'Olfactothérapie aux Editions Albin Michel.



Mes compétences :

Formatrice en Olfactotherapie

Aromathérapie et gestion du stress

Santé

Sophrologie