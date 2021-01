Philippe BELGRAND

Bonjour ou Bonsoir



Je dirige la radio libre-antenne.fr avec des interviews les experts : je donne la parole aux : entrepreneurs, micro-entrepreneur, freelance,

profession libérale, indépendant, entreprise individuelle, SASU, SARL, SAS, EURL, associations et les métiers du net.



Je suis formateur et consultant SEO indépendant je vous accompagne dans l'optimisation des pages web de votre site vitrine, marchand, E-commerce, boutique en ligne, avec les CMS : Wordpress, Jimdo, Wix.



Je vous propose des formations et je vous conseille sur les techniques du Référencement Naturel, Netlinking, et au Digital sur Rennes en région Bretagne.



Je pratique SEO depuis 1998.



Je suis à l'écoute de vos besoins en SEO, je vous guide sur le long terme.



Dans l'objectif d'atteindre la page 1 de Google sur vos mots clés et expression longue traine.



Pour plus de renseignements



Contactez-Moi au 06 62 66 20 68



Mes compétences :

Wix

Webmarketing

Stratégie digitale

Référencement naturel

Netlinking

Jimdo

Wordpress

SEO

SEM

SEA