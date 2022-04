Alain DÉSIR

Bonjour,





Musicien et Musicothérapeute, j'ai fondé à LODEVE ( 34700 ) l'Espace Turquoise, centre de soins.





Musicien je propose des concerts méditatifs et contemplatifs avec la Cie YA DJAMIL (musique et poésie d'inspiration soufie), un duo " Piano percussions" sur des pièces de J.S. Bach, notamment.



http://alain-desir-musicien.over-blog.com/poesie-et-musique.html #



Des musiques plus "festives", et empreintes également de traditions et de spiritualité également avec SONGHO TRIO (formule World jazz) et DJELI FOLI, un groupe mené par Moussa Diao (Diabaté), griot burkinabé. En 2010 je crée un groupe d'hommes : Coeurs de tambours, concerts pour voix d'hommes et percussions ... et des instruments mélodiques... magnifique !



Mes instruments favoris : guitares, basse, congas, kalimba, daf, bendir...



Musicothérapeute, j'anime des Cercles de tambours régulièrement depuis plus de 10 ans : espace de soins, de lien et d'unité. voir :http://www.cercles-de-tambours.com/



J'interviens en milieu hospitalier, en EHPAD, dans des crèches (éveil sensoriel et moteur),en formation des professionnels de la santé à la relation entre le son, la musique, le rythme et le soin.



Je travaille aussi en institution en en cabinet avec des enfants, leur famille ou des adultes. Je suis en relation avec toutes "sortes" de publics, présentant un handicap, enfants précoces, hyperactifs... La musique est un vecteur fort et simple pour dialoguer et entrer en résonance au-delà des mots, pour ré aborder le langage, après , quand cela est possible et nécessaire.



Les Cercles de Tambours sont un moyen simple et efficace de recréer du lien, partager. Du lien entre les êtres, à l'intérieur de soi, et aussi avec la partie non visible du Vivant. Ces cercles ont des effets thérapeutiques, sur de nombreux plans. Les Cercles de Tambours sont des formes millénaires, réadaptées en Occident dans les années 70 aux Etats Unis.



J'interviens dans des formations pour des futurs bénévoles et des professionnels de la santé dans le domaine de l'accompagnement de personnes souffrantes, ou en fin de vie, et pour des professionnels de la santé au sein de l'association Tonglen. http://www.tonglen.asso.fr/



Je me suis formé avec Alain Moanaert et Anne Piérard, Robert Dilts, Judith Delozier (PNL), Neel et Nan Morton, Candace Hill, Donna Flor do Mayo (thérapie amérindienne), Martin Brofmann (soins énergétiques), Don Mac Farland et Caroline Tetart (geste ostéopathique), Maître Gilbert Larue (Aîki Do), Christiane Legrand, Viviane Ginape (Chant), Dr Cathy Blanc (accompagnement spirituel)



J'ai rencontré de nombreux musiciens qui m'ont guidé ... et remercie chaque être que j'ai rencontré et qui a fait ce qu'il a pu pour que mon coeur s'ouvre un peu et que mon esprit s'apaise.



Me rendant compte que tout ne se passe pas dans le "visible", je m'intéresse à la vie de l'esprit. Habitant sur terre, je m'intéresse aux réalités corporelles, aussi. Je travaille à être + conscient et ouvert pour être un meilleur être humain.



Auparavant...

*Un long parcours dans l'animation socio culturelle (BAFA - BAFD formation de formateurs)

* Moniteur de voile (CAEV dériveur - planche à voile - croisière cotière)

*Organisation de séjours linguistiques

* Gestionnaire de petites collectivités

* Directeur adjoint et consultant d'un bureau d'études et conseil pour des collectivités locales

* Chef de projet politique de la ville (DSU) à Sarcelles

* Formateur, Chargé de cours à l'Université Paul Valéry (Montpellier) : formation en communication-relations humaines



Mes compétences :

Formateur

Santé

Son

Soins palliatifs

Accompagnement

Guitare

Tambours