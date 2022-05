Après des études en Communication et management à l'Académie de formation des cadres supérieurs. Majda BERRADA se spécialise dans le secteur du Bien-Être, dont elle y est bien sûr chercheuse et experte...

Elle crée sa propre société spécialisée dans le Domaine de la Santé, Beauté et Bien-Être. Elle crée et organise : Le Festival de Beauté, SPA et Bien-Être. Le CONGRÈS SPA HÔTELIER une première mondiale. LA RENCONTRE DES DG SPA HÔTELIER et bien d'autres évènements.

Elle crée et devient Présidente de l’Association des Spas du Maroc" A-SPA-MAROC ". Elle met en place la centrale d'achat de l'industrie du SPA au Maroc sous le nom de LE COMPTOIR du SPA MAROC. Elle participe à la création de l’académie du Spa à Casablanca avec « L’International Hôtel Spa Academy, USA » dont elle est Vise Présidente. Elle est sollicitée à donner des conférences à l'EUROPÉEN SPA SUMMIT de Paris et à l'EURO MÉDI COM de Dubaï et au Global SPA Summit à Interlaken en Suisse. Elle apporte son expertise et son savoir faire dans ce domaine à de nombreux pays en tant que collaboratrice, Sénégal, Turquie, Tunisie, Syrie et plusieurs pays arabes du Golfe.



Mes compétences :

Beauté

Coatching

Commerciale

Communication

Evénementiel

Santé